雙城論壇因政治氛圍壓縮成2天？梁文傑駁：要像馬英九去10幾天都可以

針對外界傳出雙城論壇日期還會有變動，陸委會副主委梁文傑今天（11日）表示，陸委會收到的申請案確實就是這2天。（圖／陳凱貞攝）

台北上海雙城論壇將在12月27日、28日於上海市舉行，台北市長蔣萬安將親自率團參與，但傳出日期可能還會變動。對此，陸委會副主委梁文傑今天（11日）主持例行記者會時表示，陸委會收到的申請案確實就是這2天；至於外界討論是否因政治氛圍致雙城論壇被壓縮成2天，梁文傑強調，沒有人規定雙城論壇一定要辦幾天，如果蔣萬安有意願，也可以像前總統馬英九去10幾天都可以。

台北市政府今天證實，市府訪團將於27、28日出訪上海參與雙城論壇，蔣萬安也說，會中將聚焦科技、創新、水治理及職能培訓等議題，秉持對等、尊嚴、善意、互惠原則辦理，不過有消息傳出論壇日期可能還會變動。

對此，梁文今天在例行記者會上表示，陸委會收到的申請案確實就是這2天，至於為什麼壓縮成2天，台北市政府可能也有市政上的考慮，自己沒有特別評論，但他呼籲，陸委會希望雙城論壇聚焦於市政議題，若後續臨時需改變原訂行程，也還是要事先通知陸委會。

梁文傑提醒，雙城論壇的核心目的在於市政交流，且《兩岸人民關係條例》中有相關規定，地方政府不得在未經中央政府同意下簽署協議等，這些都是法律明文規定的事項，台北市政府應該非常清楚，因此不需要再多做說明。

針對外界討論本次論壇是否因政治氛圍壓縮至2天，梁文傑表示，其實沒有人規定雙城論壇一定要辦幾天。如果市長有意願，也可以像前總統馬英九去10幾天都可以，但他認為蔣萬安不會這樣做，因為市長的工作非常繁忙，必須考量選民期待與壓力。

梁文傑強調，這不是在考慮政治氛圍下決定是2天還是3天，而是蔣萬安自己的決定，陸委會沒有特別評論。但他最後提醒，雙城論壇的目的就是聚焦在上海與台北市的市政交流，以此為主。



