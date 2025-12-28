雙城論壇圓滿落幕 蔣萬安今晚返抵松山機場

台北市長蔣萬安結束雙城論壇返回台北。（圖／東森新聞）





台北市長蔣萬安今（28日）出訪上海，與上海市長龔正進行雙城論壇，雙方互贈禮物留念，蔣萬安也借由論壇，向上海表達民主的可貴。蔣萬安結束上海行程後，已於今晚返回松山機場。

蔣萬安送錫盤子

蔣萬安與上海市長龔正在論壇共同簽署水治理交流、技職教育培訓MOU，並在致詞時呼籲台灣海峽要和平與繁榮。

雙方會面時，蔣萬安贈予龔正主禮「雙城共榮·北捷紀念錫盤」。北市府表示，錫是極為穩定金屬，紀念盤象徵雙城的友誼「彌久常新」，也取「錫（惜）福、惜情」之意，表達台北市政府對雙城論壇這份得來不易的情誼，抱持倍加珍惜與守護的態度。

廣告 廣告

紀念盤象徵雙城的友誼「彌久常新」。（圖／東森新聞）

雙城論壇提民國與民主

蔣萬安也透過五四運動的德先生、賽先生，主張「民為邦本，本固邦寧」與科技、AI的重要，同時扣住了論壇主題「科技改變生活」，還提到了民國與民主的可貴。

蔣萬安與上海市長龔正。（圖／中央社提供）

蔣萬安認為接觸比抵觸好，對話比對抗好。強調在台北與上海都可以談論各式奇談怪論。還以著名小說繁花來舉例，什麼是民主與雙方交流的展現。

上海市長龔正則在致詞時強調兩岸同胞血脈相連，命運與共，兩岸一家親的親情與溫情，共同奮鬥就一定能共創中華復興的美好未來。

更多東森新聞報導

台中前議長張宏年離世 家屬今低調舉辦告別式

雙城論壇贈「錫盤子」蔣萬安再喊：雙城好、兩岸一定好

台北、上海市長會面 蔣萬安：願交流溝通和平就可為

