雙城論壇在即 中共發射火箭、機艦持續擾台

台北市長蔣萬安今天(27日)到北捷「安心關懷小站」送暖，明天(28日)才會啟程赴上海的雙城論壇主論壇，但兩岸氣氛卻一點都不暖！中共在今天凌晨發射火箭飛越台灣中部，還有13架次共機和7艘共艦持續擾台。

蔣萬安視察安心小站，感謝社工與警員在1219案後付出。（圖／台北市政府）

台北市長蔣萬安原定由副市長率團先行，自己於週日（28日）啟程前往上海參加雙城論壇，但因日前北捷發生持刀攻擊事件，臨時變更行程，於週六一早先前往視察北捷「安心關懷小站」，並親手送上暖暖包和熱豆花，慰問辛苦的社工、諮商心理師及執勤員警。蔣萬安也在現場親筆寫下「害怕不是軟弱、復原需要時間」的心願小卡，希望用溫暖話語鼓勵受驚民眾。

台北市長蔣萬安說：「有四十多位民眾來接受諮商，後來有20多位轉介，到專業的（醫療院所）。」

雖然市長給北捷事件時間送暖，但兩岸關係此刻卻感受不到一絲暖意。就在蔣萬安即將啟程之際，共軍擾台動作仍未間斷。國防部指出，中共於27日凌晨0點07分，從四川西昌衛星發射中心發射運載火箭，飛行路徑經台灣中部朝西太平洋方向，高度雖位於大氣層外，對台灣地區無危害，但時機敏感。此外，國軍在26日也偵獲13架次共機和7艘共艦持續在台海周邊活動。

中共積極發展太空霸權，12月已發射10次長征運載火箭。（圖／CCTV）

對此，綠營議員表達強烈不滿，認為此舉已違反議會決議。民進黨台北市議員洪健益說：「中共今天的軍機一樣，在繞台、恐嚇台灣，它們的武力還是在恐嚇台灣，所以我個人認為蔣萬安，不但違反了台北市議會的但書以外，更自欺欺人。」

事實上，中共近期正全力拚搏太空霸權，光是12月就已發射10次長征火箭運載各類型衛星，預計月底前還有兩次發射任務。國防院戰略資源研究所長蘇紫雲說：「中國在近期已經擁有，將近一千多枚的衛星，那其中157枚是屬於軍事用途，比起美國，美國目前是全世界最大衛星強國，總共5千枚以上的真軌衛星，軍事衛星有247枚，顯示出中國在著力追趕。」

儘管雙城論壇舉辦在即，對岸在軍事與太空領域的擴張並未因此停歇，兩岸交流與軍事威脅並存的矛盾局面，持續考驗著雙方互動。

