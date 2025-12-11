雙城論壇壓縮為2天 陸委會：取決北市府決定

（中央社記者李雅雯台北11日電）台北－上海城市論壇（雙城論壇）將於27至28日在上海市召開。陸委會今天表示，沒有人規定雙城論壇要開幾天，壓縮在兩天取決於北市府考量、決定，無關政治氛圍。

大陸委員會（陸委會）11日下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

梁文傑表示，台北市政府提出赴陸申請案日期敲於27日、28日，至於為什麼將舉辦時間壓縮在兩天，這是北市府的市政考慮，也可能與台北市議會的會期有關。

梁文傑拋出3點提醒，包括聚焦市政交流、原先申請行程有臨時更動時必須事先告知、不可以在未經中央政府同意狀況下簽署協議。他說，北市府對於兩岸條例相關規定非常清楚，相信不用再多做說明。

台北市議員曾獻瑩對媒體表示，這次雙城論壇僅辦在週末兩天一夜，交流時程被迫大幅限縮，這是政治干擾結果。雙城論壇近年時程屢屢受到政治氛圍影響，今年更是被迫壓線排在年底、利用週六日舉辦。

梁文傑回應，沒有人規定雙城論壇要開幾天，台北市長蔣萬安如果想要的話，也可以仿效前總統馬英九赴陸10天或更多天；不過市長的市政工作非常繁忙，必須考慮選民期待、市政壓力等，「我想他不是考慮什麼政治氛圍」。

梁文傑強調，雙城論壇舉辦兩天或三天或是多少天，這是蔣萬安自己的決定，「我們沒有什麼特別的評論」。再次提醒雙城論壇舉辦目的在於台北市、上海市的市政交流，必須以此為主軸。

關於雙城論壇將簽署合作備忘錄（MOU）。梁文傑說明，一份是關於水治理部分，主管機關沒有特別的意見；比較有問題的在於職業訓練有關MOU，勞動部先前將修正意見給北市府，北市府也回函，勞動部對於內容表示「OK」。（編輯：楊昇儒）1141211