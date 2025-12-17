雙城論壇宋濤是否與蔣萬安會面？陸國台辦未正面回應

今年台北上海雙城論壇將在28日於上海舉辦，以「科技改變生活」為主題，台北市府預計由市長蔣萬安帶隊出席。對於本次雙城論壇大陸國台辦主任宋濤是否與蔣萬安會面，大陸國台辦發言人於記者會上並未回應，僅就本次論壇安排介紹，並表示兩市將簽署有關交流合作備忘錄，進一步深化上海與台北各領域的交流與合作。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮。 （圖／翻攝《人民網》）

大陸國台辦17日舉行例行記者會。有台灣媒體提問表示，去年12月17日雙城論壇在台北舉行，上海市副市長在論壇上表示將積極推動上海居民赴台團隊遊，但後續沒有消息。今年上海台北城市論壇將於12月28日在上海舉辦，台北市長蔣萬安會率團出席，兩岸觀光業者很期待有好消息。大陸對此有何評論？

大陸國台辦發言人朱鳳蓮未回應台媒相關關切，僅就本次論壇安排介紹表示，經上海與台北兩市有關方面商定，「2025上海台北城市論壇」將於12月28日在上海舉行。此次論壇以「科技改變生活」為主題，將通過交流研討，推動兩市在科技醫療、軌道交通、健康養老等方面的經驗分享和互動交流。論壇期間，兩市將簽署有關交流合作備忘錄，進一步深化上海與台北各領域的交流與合作。

接著媒體進一步追問，本次雙城論壇國台辦主任宋濤是否有與台北市長蔣萬安實現首次會面的安排？朱鳳蓮僅表示，「關於上海台北城市論壇的安排，我剛剛已經介紹過了」，並未再做回應。

此前蔣萬安於2023年8月首次赴上海出席雙城論壇時，曾傳出可能與宋濤會面，但最後並未實現。

