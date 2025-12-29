雙城論壇完隔日軍演 陸委會：打臉上海對蔣萬安「摸摸頭」

蔣萬安參加完雙城論壇隔日，中國就宣布軍演，陸委會分析對方兩手策略。（北市府提供）

中共宣布今（29日）展開「正義使命-2025」環台軍演，時間點正好落在雙城論壇結束後隔日，陸委會直言這明顯是中國的「兩手策略」，再次印證台灣人民不可對中共心存幻想。

揭對岸兩手策略 陸委會：凸顯中共是和平麻煩製造者

針對中共宣布軍演及實彈射擊，陸委會今痛批這不僅嚴重威脅台海穩定現狀，更對區域安全造成重大衝擊，再次凸顯「中共是台海和平的麻煩製造者」，其窮兵黷武的行徑，無法為台灣人民及國際社會所接受。

台北上海雙城論壇昨落幕，今中國就突襲軍演，陸委會揭露這就是中國精心設計的兩手策略，一面喊走親走近，一面搞武力威嚇；一面喊兩岸一家親，一方面卻又劍指台灣，也再次印證台灣人民不可對中共心存幻想。

打臉自己人？龔正喊「兩岸一家親」 中國隔日軍演

另，陸委會副主委沈有忠也發文，表示中共此舉直接打臉上海市長龔正對台北市長蔣萬安的「摸摸頭」的「兩岸一家親」，重申只有實力才有和平，「妥協和讓步，連自欺都欺不了人了」。

蔣萬安昨送給上海市長龔正「雙城共榮·北捷紀念錫盤」，寓意惜情，未料中國今突襲宣布對台進行圍台軍演，蔣萬安上午則強調嚴厲譴責，「為政者也應該要克制」。

