雙城論壇將再掀「萬安旋風」？蔣萬安反應曝光

台北上海雙城論壇將於下周登場，行程昨天晚間曝光，初步公布的行程，未列與大陸國台辦主任宋濤的會面，對此蔣萬安僅說「謝謝。」（張珈瑄攝）

台北上海雙城論壇將於下周27日、28日上海登場，行程昨天晚間曝光，12月27日晚間台北市長蔣萬安將會見上海市政府官員，28日上午則為主論壇及分論壇，也會參訪徐匯濱江區、南京路步行街，有機會與上海民眾近距離接觸，再掀「萬安旋風」。蔣萬安19日受訪表示，行程細節還在做最後的確認喔，希望能夠一切順利，也有所收穫。

今年雙城論壇主題訂為「科技改變生活」，預計圍繞「AI與城市發展」為論壇主軸，雙方都會針對主題演講，兩市將簽署「水治理」與「技職教育」MOU。

廣告 廣告

蔣萬安今天出席「南港區南港機廠社會住宅視察暨2區統包工程開工典禮」，被問及按照先前經驗，跟民眾互動蠻熱絡，蔣萬安笑著表示，行程細節還在做最後的確認，希望這一次相關市政交流行程、參訪，能夠一切順利，也有所收穫。

不過初步公布的行程，未列與大陸國台辦主任宋濤的會面，對此蔣萬安僅說，「謝謝。」

【看原文連結】