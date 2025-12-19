雙城論壇將快閃上海32小時 蔣萬安回應了

蔣萬安表示，雙城論壇細節仍在做最後確認。(記者甘孟霖攝)

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北、上海雙城論壇27、28日登場，昨有議員曝光相關行程，台北市長蔣萬安快閃上海32小時即返台。蔣萬安今(19日)上午被問到雙城論壇議題，僅表示行程仍在做最後確認，希望一切順利。

蔣萬安今上午被媒體問到，按照上次的經驗，這次是否會跟對岸民眾互動熱絡？蔣萬安表示，相關的行程細節還在做最後的確認，希望這次市政交流能夠一切順利，也有所收獲，一旦確定就會向大眾報告。

媒體也問蔣萬安，民進黨立委王世堅評論蔣萬安施政「中規中矩」，但已經脫離對長輩的依賴，有感覺又被扶龍王扶了一下？蔣萬安表示，有看到王世堅最近額頭受傷，祝王早日康復。

