雙城論壇將會宋濤？蔣萬安未置可否：行程還在最後確認

民進黨立委王世堅評價台北市長蔣萬安施政表現「中規中矩」但已經「斷奶了」，蔣萬安今（19）日出席活動時回應，看到王世堅最近額頭受傷，祝他早日康復。同時，蔣萬安針對即將登場的雙城論壇表示，相關行程細節仍在最後確認中。

台北市長蔣萬安。（圖／中天新聞）

蔣萬安今日上午出席「南港區南港機廠社會住宅視察暨2區統包工程開工典禮」時，被媒體問及王世堅對其施政的評價。王世堅先前談及蔣萬安施政表現，認為近3年市政只能以「中規中矩」形容，缺乏亮點，但稱讚蔣萬安如今已經「斷奶了」，脫離了對長輩的依賴。

廣告 廣告

面對王世堅的評論，蔣萬安並未正面回應施政評價，而是關心王世堅的身體狀況。蔣萬安笑著表示：「我看到世堅委員最近額頭受傷，祝他早日康復。」這番回應引起現場關注。

立委王世堅額頭受傷。（圖／中天新聞）

關於即將於27、28日登場的台北、上海雙城論壇，外界關注蔣萬安將快閃上海32小時的行程安排。根據先前曝光的資訊，蔣萬安預計參訪上海動物園、南京路步行街體驗上海夜經濟等。

外界關注，蔣萬安此行是否會與中國國台辦主任宋濤見面？蔣萬安在接受媒體訪問時表示，相關行程的細節還在做最後的確認，希望這次市政交流行程、參訪能夠一切順利也有所收穫。當被問及是否會與民眾有更多互動時，蔣萬安強調，相關細節還在最後確認，一旦確定，一定會跟大家報告。

延伸閱讀

赴上海參加雙城論壇會面宋濤？蔣萬安：行程還在做最後確認

雙城論壇宋濤是否與蔣萬安會面？陸國台辦未正面回應

簡舒培嗆別當「龜孫子」求辦統戰大會 蔣萬安反擊：這三字留給她