雙城論壇將會宋濤？蔣萬安未置可否：行程還在最後確認

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

台北上海雙城論壇將在28日於上海舉行，台北市長蔣萬安今（18）日受訪時，被問到是否會與中國國台辦主任宋濤首次見面？蔣萬安對此僅回應，現在仍在做最後的行程確認。

台北市長蔣萬安。（圖／方炳超攝）

台北上海雙城論壇將在28日在上海舉行，蔣萬安將在27日起率團出訪兩天一夜，對於能會面到的最高層級，是否能見到宋濤，中國國台辦昨天被問及此事時沒有多做回應。

蔣萬安今天下午出席公開活動，被媒體堵訪時，被問到雙城論壇預計會見到哪些層級的高層、是否跟宋濤見面？蔣萬安僅說，現階段還在做最後的確認，包括行程等細節，確認後會再對外公布。



