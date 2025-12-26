雙城論壇將登場「中國軍機艦仍擾台」 梁文傑：若蔣萬安願意反映必受台灣人歡迎

雙城論壇將登場「中國軍機艦仍擾台」，對此，梁文傑今天說，若蔣萬安願意反映必受台灣人歡迎。（本刊資料照）

雙城論壇將於12月27日、12月28日，不過，近期中國軍機仍頻繁擾台。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑今（26）日表示「如果台北蔣萬安到上海願意或可以表達的話，一定會受到台灣人民的歡迎。

雙城論壇將登場 中國機仍擾台

蔣萬安原定於12月27日、12月28日參加雙城論壇，不過近期北捷隨機攻擊事件震撼全台，因此他23日中午召開相關會議後決定，此次為期27日、28日的雙城論壇出訪，將只出席12月28日上午的主論壇。

雙城論壇即將登場，不過中國軍機仍頻繁擾台，例如今日國防部便偵獲中國軍機2架次、中國軍艦6艘持續在台海周邊活動。對此，梁文傑今天於記者會上說，中國軍機擾台現在幾乎已經變成常態，當然引起台灣人民非常大的反感，「如果蔣萬安市長到上海願意或可以表達的話，我想這一定會受到台灣人民的歡迎。」

上海論壇有什麼作用？ 梁文傑這樣說

記者提問，有學者評論，上海論壇不只是城市的交流，有機會是對兩岸穩定發揮作用，想問陸委會的看法？另外，想問陸委會對於這次雙城論壇有哪些提醒？對此，梁文傑則指出，陸委會對雙城論壇的態度是一貫的，希望論壇能秉持其原來創立的主旨，就是台北與上海之間就市政議題來交流，所以焦點是應該要放在市政上面。

至於這個論壇還有什麼作用？梁文傑表示，兩岸之間也不只台北跟上海，包括南投跟對面的也有一個「兩湖論壇」，還有其他城市也經常互來互訪，所以這些城市之間的互訪若能夠都聚焦在市政上的話，陸委會都是樂見的。

