雙城論壇將登場！ 林奕華率主團抵上海.蔣萬安當天來回

台北市 / 綜合報導

「台北到上海」雙城論壇登場，台北市長蔣萬安採快閃模式，參與明(28)日的主論壇，今(27)日依舊坐鎮台北，更前往台北市隨機攻擊案的事發地，視察「關懷小站」並寫信打氣，同一時間，台北市副市長林奕華已經率團抵達，中國則派出，上海市府副祕書長「朱民」等人接機。

台北副市長林奕華率團抵達上海，中方由上海市政府副祕書長朱民，台辦主任金梅、副主任李驍東接機，雙城交流正式登場。記者李宜蒨說：「台北市副市長林奕華抵達中國上海第二站，來到「梅賽德斯奔馳文化中心」，考察演唱會等大型活動的展演規劃。」

台北市副市長林奕華說：「一方面來看這邊的營運，一方面來看怎麼樣把演唱會經濟，跟我們的市政的部分各方面能夠來做結合。」考察近期五月天阿信和F3，位在上海浦東舉辦演唱會的地點，而為了迎接跨年人潮，同時也借鏡大型場館疏散經驗，林奕華更親身體驗，智慧醫療下的康復運動，跟中山醫團隊輕鬆互動，只是這回雙城論壇選在假日舉行，加上台北市長蔣萬安，只有「4小時實質交流」，讓曾在2023年隨團參訪的，民眾黨議員陳宥丞質疑，交流成效僅止於皮毛。

台北市議員(眾)陳宥丞說：「蔣萬安市長這次的雙城論壇交流，非常地急就章，到底是實際上有交流的意義，還是成為了市政的交流參訪團。」台北市議員(國)曾獻瑩說：「雙城論壇不是郊遊啦，雖然時間短了點，但是他還是有象徵著兩岸和平交流的重要意義。」不過外界也關注，行政院會通過「兩岸人民關係條例」修法，民代赴中要報准，是否影響未來雙城論壇的舉行？

台北市副市長林奕華說：「雙城已經第16年了，一定是長長久久每年舉辦。」而同一時間蔣萬安因應，日前台北市發生的隨機攻擊案，在出發上海前先前往案發地，「關懷小站」留信打氣，雙城論壇即將登場是否有實質合作進展，仰賴雙方智慧。

