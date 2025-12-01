雙城論壇將登場！洪健益質詢送救生圈 喊話蔣萬安「直球對決」

洪健益接著問，敢不敢在雙城論壇說自己是中華民國的人？敢不敢說自己是中華民國首都市長？蔣萬安說，一直以來立場非常堅定，遵守中華民國憲法、捍衛中華民國主權，以及守住台灣的自由、民主、法治，「我就是中華民國台北市的市長。」(記者方賓照攝)

〔記者蔡愷恆／台北報導〕國民黨主席鄭麗文曾說要讓台灣人自豪說「自己是中國人」，台北市議員洪健益也因此掛海報寫「投給蔣萬安，就是投給鄭麗文」。洪健益今(1)在台北市議會市政總質詢問台北市長蔣萬安，「我是中國人」這句話，到底是中華人民共和國的中國人還是中華民國的中國人？蔣萬安回，「我是台灣人，也是中華民國國民。」

洪健益接著問，敢不敢在雙城論壇說自己是中華民國的人？敢不敢說自己是中華民國首都市長？蔣萬安說，一直以來立場非常堅定，遵守中華民國憲法、捍衛中華民國主權，以及守住台灣的自由、民主、法治，「我就是中華民國台北市的市長。」洪健益則表示，「沒錯，這就是一個市長的高度，這句話你敢講，我給予你肯定。」

洪健益更送蔣萬安「救生圈」，因蔣萬安曾表示自己大學時期游泳不會換氣而被淘汰，因此貼心送救生圈，為保蔣萬安的政治路命。洪健益說，蔣萬安像在台北市漂漂河，永遠都不沾鍋，而當記者問到深水池的敏感政治議題，蔣萬安卻不答，他希望蔣拿著救生圈，在深水區也要「直球對決」。

蔣萬安幾乎全程低頭，並沒有與議員對眼，表情嚴肅。

