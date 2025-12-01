雙城論壇將登場！洪健益質詢送救生圈 盼蔣萬安直球對決

即時中心／潘柏廷、黃彥翔報導

民進黨台北市議員洪健益，近日掛上「投給蔣萬安，就是投給鄭麗文」看板後，今（1）日下午就12月底舉辦的台北上海城市論壇（雙城論壇）質詢市長蔣萬安，拿出救生圈要送給對方，希望蔣萬安不要只是愛惜羽毛，只保留帥帥的頭髮與長相，卻不面對政治上的深水區，希望蔣萬安拿著救生圈能直球對決。

蔣萬安下午前往台北市議會備詢，而洪健益一開始就雙城論壇議題質詢對方；洪健益便問，面對雙城論壇時蔣萬安敢大聲說「我是中華民國市長嗎？」，蔣萬安立即回說「我就是中華民國台北市長」，洪健益給予其稱讚，並認為這就是市長的高度與確定立場。

其中，他提醒蔣萬安，中國統戰無孔不入，但現在常遇到的問題便是，當記者問蔣萬安政治上的問題時，蔣萬安比較會選擇沉默，「但我要提醒市長，沉默是金，但是沉默絕對不是處理事情的態度」。

「沉默在我的認知就是默許」，洪健益希望蔣萬安不是默許「一個中國就是中華人民共和國」，因此他拿著救生圈要送給蔣萬安，雖坦言沒有要消遣蔣萬安的意思，但是要提醒對方，古有枯木救命，今有泳圈保命，而游泳圈是要保住蔣萬安在政治上的命。

洪健益更酸，蔣萬安身為台北市長，遇到所有的事情有如拿著救生圈在漂漂河，永遠不沾鍋，遇到政治深水區的問題也避而不答；他呼籲，希望蔣萬安不要只是愛惜羽毛，只保留帥帥的頭髮與長相，卻不面對政治上的深水區，希望蔣萬安拿著救生圈能直球對決。

最後，洪健益更強調，蔣萬安帶著救生圈，在台北市漂漂河裡當咕嚕咕嚕的市長沒有錯，但也希望蔣萬安帶著泳圈在深水區直球對決，時時刻刻提醒是台灣首都市長叫蔣萬安。

台北市長蔣萬安（左）被民進黨台北市議員洪健益送救生圈。（圖／民視新聞）

