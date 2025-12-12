雙城論壇將登場 簡舒培：蔣萬安敢不敢向上海要求小紅書配合打詐？ 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

台北市政府即將舉辦的雙城論壇。台北市議員簡舒培今（12）日表示，要求市長蔣萬「向上海方反映小紅書的詐騙問題」，並非難以理解的問題，質疑蔣萬安刻意斷章取義、轉移焦點，迴避是否願意正面回應民眾關切的打詐議題。

簡舒培指出，2025年僅剩最後半個月，今年雙城論壇確定於12月27、28日舉辦，既然國民黨一向自詡最擅長與中國溝通，蔣萬安也將率隊前往上海參與論壇，理應可藉此向上海市政府反映小紅書平台長期出現詐騙，卻對台灣檢警機關「已讀不回」的問題，要求平台共同配合打詐，這同樣是攸關兩岸民眾權益的公共安全議題。

廣告 廣告

然而，簡舒培指出，蔣萬安並未正面回應是否會向上海方面反映小紅書的詐騙問題，反而將焦點轉向政治攻防，指稱「民進黨議員一方面反對舉辦雙城論壇，一方面又要求在論壇上反映小紅書問題，立場前後矛盾、雙重標準」。她認為，問題核心在於是否願意為民眾打詐，而非政治標籤操作。

簡舒培直言，「要不要向上海方反映小紅書的詐騙問題」，答案本可清楚表達立場，無論是願意、不願意，或保留態度，但蔣萬安選擇迴避問題、改以政治指控回應，讓外界質疑是否因顧忌雙城論壇成行，才不敢明確表態。

簡舒培也反駁蔣萬安所稱「民進黨議員反對雙城論壇」的說法，強調民進黨一貫立場是支持「對等尊嚴、健康有序的兩岸交流」，相關公開發言皆可查證，並非反對交流本身，而是反對為了舉辦論壇而自我矮化、失去城市交流應有的平等立場。

簡舒培強調，沒有人反對蔣萬安舉辦雙城論壇，但如果要辦，就應站在對等尊嚴的基礎上進行城市交流，而不是迴避民眾關切的詐騙問題。她最後再度追問，蔣萬安是否會在雙城論壇期間，向上海方面反映小紅書對詐騙案件處理消極的情況，並要求平台配合台灣檢警共同打詐，呼籲市府正面回應，不要再轉移焦點。

照片來源：簡舒培粉專

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

多元支付上路在即 詹為元指北捷新閘門設計引反彈

蕭美琴肯定青年看見問題並行動 10次打擊3次安打就很了不起

【文章轉載請註明出處】