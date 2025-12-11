雙城論壇將登場 議員建議蔣萬安順便拜訪小紅書配合台灣打詐

社民黨台北市議員苗博雅則建議，蔣此次可以趁機拜訪小紅書在上海的母公司，讓小紅書配合台灣法律打詐，若真成功對蔣也是加分。（鄧博仁攝）

台北上海雙城論壇今年輪到在上海舉行，舉辦日期原預訂9月下旬舉辦，但因為合作備忘錄（MOU）遭中央要求修改而延後，現已拍板於12月27、28日登場。對此，民進黨議員簡舒培要台北市長蔣萬安到上海反映小紅書的詐騙問題，社民黨台北市議員苗博雅則建議，蔣此次可以趁機拜訪小紅書在上海的母公司，讓小紅書配合台灣法律打詐，若真成功對蔣也是加分。

苗博雅說，蔣萬安日前對小紅書做了非常多的發言，公開受訪至少評了3次以上，近日他有看到1份民調，內容顯示蔣萬安在年輕人的支持度輸給王世堅，所以也許蔣萬安想要用關心小紅書這件事，提高他在青年族群的支持度。

苗博雅表示，既然蔣都說雙城論壇是國內少數還可以跟中共溝通的平台，那他建議蔣趁雙城論壇的機會，去到上海順便拜訪小紅書的母公司，要求小紅書配合台灣政府打詐，在台灣設個代表，那小紅書的問題就可以解決掉一大半，相信若真的能夠成功也是加分，對於台灣300萬的小紅書用戶來講，他們應該也會覺得溝通做得不錯。

苗博雅說，要讓雙城論壇變得更有意義，不要只是好像政治大拜拜，去跟中共的官員拍幾張照，就覺得自己行情提升了。

