雙城論壇將簽水治理MOU 國土署提醒基於國安勿交流圖資

台北-上海「雙城論壇」將在12月底舉行，內政部國土管理署今天(6日)發布新聞稿表示，本次台北市政府預計會在論壇中與上海簽署水治理合作備忘錄(MOU)，為避免在實際交流過程中衍生污水下水道系統圖資外流的疑慮，內政部善意提醒地方政府相關圖資不能夠與對方交流，以守護國家安全。

國土署表示，只要地方政府秉持對等、尊嚴原則推動兩岸城市交流事務，中央一向都審慎樂觀看待。不過，台北市政府這次預計會在雙城論壇與上海簽署水治理合作備忘錄(MOU)，MOU內容雖以污水處理工法及技術分享為主，但是污水下水道系統包含公共管線等國家關鍵民生基礎建設。

國土署表示，為避免在實際交流過程中衍生公共圖資外流之疑慮，內政部本於中央目的事業主管機關的職責，善意提醒地方政府相關圖資不能夠與對方交流，以守護國家安全。內政部已在今年9月23日函覆經濟部，並副知台北市政府。

台北-上海「雙城論壇」原訂9月25日於上海舉行，台北市政府預計將與上海市簽署2份MOU，一份是水治理合作、一份是職業培訓，當時網傳中央單位審查MOU卡關，導致北市府在出發前臨時喊卡。陸委會副主委兼發言人梁文傑9月25日曾否認中央刁難北市府，並表示整起事件有太多所謂的不具名人士在放話。

關於水治理合作備忘錄，梁文傑當時指出，內政部認定下水道是國家關鍵基礎設施，經濟部水利署也提醒合作範圍不可涉及國家關鍵基礎設施，例如水庫，相關單位都已將修正意見交給北市府，北市府只要按照修正意見進行修改即可，屆時不用再重新申請審查。