雙城論壇將見宋濤？蔣萬安：仍在做最後行程確認

台北市長蔣萬安。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

台北、上海雙城論壇將於27日、28日上海登場，今年輪到上海市舉辦，台北市長蔣萬安今（18日）被問到是否會與中國國台辦主任宋濤會面，蔣未正面回應，僅稱現在仍在做最後行程確認。

2025雙城論壇依例輪到上海市主辦，北市府訪團預計於27日、28日出訪上海並出席論壇，論壇主題為「科技改變生活」，同時也進行市政交流參訪。本屆論壇主題訂為「科技改變生活」，預計圍繞「AI與城市發展」為論壇主軸，雙方進行主題演講，同時也將簽署合作備忘錄；本屆也將舉行分論壇，由衛生局、交通局及社會局針對「科技醫療」、「軌道交通」、「健康樂齡」等三項議程，邀請兩市產官學界代表共同參與討論。

蔣萬安下午出席活動時，面對媒體堵訪，詢問雙城論壇預計見到哪些層級高層、是否將與宋濤見面？對此，蔣萬安僅回應，現階段還在做最後的確認，包括行程等細節，確認後會再對外公布。

