雙城論壇將首見宋濤？ 蔣萬安︰仍在做最後行程確認

蔣萬安今(18)日受訪並未正面回答，僅表示現在仍在做最後的行程確認。(記者孫唯容攝)

〔記者孫唯容／台北報導〕2025台北上海雙城論壇27、28日在中國上海登場，台北市將由市長蔣萬安率團出席，有傳言指出中國國台辦主任宋濤與蔣萬安將首次見面。對此，蔣萬安今(18)日受訪並未正面回答，僅表示現在仍在做最後的行程確認。

本次雙城論壇主題訂為「科技改變生活」，預計圍繞「AI與城市發展」為論壇主軸，雙方將進行主題演講並簽署合作備忘錄。分論壇則由衛生局、交通局及社會局針對科技醫療、軌道交通、健康樂齡3項議程，邀請兩市產官學界代表共同參與討論。

廣告 廣告

蔣萬安下午出席電競嘉年華，被媒體問及這次雙城論壇將遇到哪個層級的高層？會不會跟宋濤見面？蔣萬安表示，現在仍在做最後的行程確認，有相關的行程確認，都會再跟大家報告。

【看原文連結】

更多自由時報報導

羽田機場3女中國客發瘋大罵台灣遊客！日網友全怒了：快趕出去

美參院通過國防授權法案 315億投入台灣安全合作倡議

沈慶京：京華城12萬平方公尺樓地板本來就我的 北市府一頭牛剝好幾層皮

不副署停砍公教年金法案？ 張惇涵引翁曉玲丈夫意見「提醒」

