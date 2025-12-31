雙城論壇後中共軍演 新北國民黨團：衝擊社會觀感

248251231a06

CNEWS匯流新聞網記者唐有為/台北報導

針對中共解放軍近日在台灣周邊海域實施大規模軍事演習，新北市議會國民黨團表達明確立場，反對任何破壞區域穩定、升高軍事對峙作為，也不認同民進黨以國安名義掩飾施政失能。國民黨團指出，此次軍演緊接雙城論壇後登場，時機與形式均對社會觀感造成衝擊，不利區域和平，對此嚴正譴責並表達反對。

國民黨團書記長王威元表示，中共軍演並非情緒反應，而是依照自身戰略節奏進行對外拒止能力演練，重點在防範外國軍力介入台海。面對現實，台灣應依照自身安全需求務實建軍，而非盲目配合美方需求，或以口號式對抗製造緊張。尤其在已支付鉅額軍購費用，但相關裝備遲未交付情況下，政府更需誠實面對國防資源配置與建軍節奏限制。

副書記長黃心華回顧，民進黨在馬英九政府時期，曾因M503航道問題激烈指控國民黨危及安全，當年透過協商即獲控管；反觀民進黨執政後，對岸軍演規模與距離不斷升高，甚至逼近本島，卻只剩口頭叫囂，還將壓力轉嫁在野陣營，拒絕檢討執政責任。

副書記長蔡健棠指出，台灣面對外部威脅，除了強化真正需要防衛能力，更應認清兩岸關係並非只有對抗一途。民進黨長期排拒交流與對話，反覆灌輸衝突必然發生觀點，卻從未對戰爭後果提出負責任評估，只在選舉時高喊口號。

副書記長游輝宂呼籲，政府必須嚴肅檢視本次軍演背後戰略意涵。若台灣無力進行全面軍備競賽，也難以承受衝突代價，施政重心理應放在事前避免戰爭，而非將社會推向高風險對撞。

黨團幹部陳家琪直言，民進黨面對軍事壓力步步進逼，仍持續卸責在野黨，卻不願承認無力扭轉局勢。更令人憂心，民進黨在外部壓力下放行台積電赴美投資，卻未換得相對安全回報，是否符合台灣長遠利益，政府有責任向全民清楚說明。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

