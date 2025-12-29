雙城論壇後中國突圍台軍演 吳思瑤：給蔣萬安帶回的伴手禮？

即時中心／梁博超報導

2025雙城論壇昨（28）日甫結束，中國解放軍東部戰區今（29）日一早突宣布進行「正義使命-2025」圍台實彈軍演，演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封鎖、外線立體懾阻等科目。對此，民進黨立委吳思瑤直言，台北市長蔣萬安前腳才剛走，解放軍就宣布要繞台軍演，這就是中國「給蔣萬安帶回的伴手禮？！」

蔣萬安昨在雙城論壇致詞時，強調「民國及民主」，對於兩岸緊張局勢，他稱希望將來談起台灣海峽，「不再是波濤與呼嘯」，而是和平與繁榮。然而蔣萬安前腳才剛走，中國解放軍隨即就宣布進行圍台軍演。

對此，吳思瑤認為，沒有什麼「雙城好，兩岸好」，波濤與呼嘯，蔣萬安倒是通通帶回來了！「說過只要共機擾台就不舉辦雙城論壇的蔣萬安，終於踢到一個更大的鐵板！還要輕信、取悅中國嗎？」

民進黨立委林楚茵則開酸蔣萬安「是在『蔣』幹話」？昨天在上海雙城論壇，蔣萬安才高談闊論，稱「願台海非波濤呼嘯而是和平繁榮。」結果今天解放軍宣布東部戰區展開圍台實彈軍演，「中共有在聽你『蔣』嗎？」她要再說一次，唯有實力強、台灣國防軍備、預算夠才有和平！溝通、妥協就是任憑中國霸凌台灣！

民進黨立委林楚茵。（圖／民視新聞資料照）

林楚茵痛批，蔣萬安身為台灣首都市長鏡還在自欺欺人？竟然被騙了不出來譴責嗎？還是「習」慣被騙？蔣萬安的父親蔣孝嚴上上週才去廈門台商活動配合中國大外宣，不到一週就換蔣萬安帶「錫」盤子赴中朝貢？「蔣家 DNA 是混歪了？『子隨父行』毫無反共血脈？」

