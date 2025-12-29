雙城論壇後就對台發動軍演 陸委會提醒：勿對中共兩手策略心存幻想

陸委會外觀。廖瑞祥攝



中國解放軍東部戰區今（12/29）日突然宣布要在台灣周遭發動軍演，聲稱是對「台獨分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告」。對此，陸委會分析，「雙城論壇」才剛結束，中共隔天就宣布軍演，這顯然是精心設計的兩手策略，台灣人民不能對中共心存幻想。

雙城論壇於12月27日至12月28日在上海市舉辦，上海市長龔正昨（12/28）日在論壇致詞時再提「兩岸一家親」，希望台灣同胞多來走走看看。對此，陸委會曾簡短回應，既然要說一家親，就要互相尊重，不要機艦擾台，不要文攻武嚇。

不料，中共今日宣布在台灣周邊海空進行「正義使命-2025」演習及實彈射擊，陸委會譴責，此舉不僅嚴重威脅台海穩定現狀，更對區域安全造成重大衝擊，再次凸顯中共是台海和平的麻煩製造者，其窮兵黷武的行徑，也無法為台灣人民及國際社會所接受。

陸委會指出，「雙城論壇」才剛結束，中共隔天就宣布軍演，這顯然是精心設計的兩手策略；一面喊走親走近，一面搞武力威嚇，一面喊「兩岸一家親」，一面又劍指台灣，此事再度印證台灣人民不可對中共心存幻想。

