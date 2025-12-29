雙城論壇後翻臉？蘇紫雲揭「正義使命」演習：極度不智

中國解放軍東部戰區於今（29日）宣布，在台灣周邊海空域展開代號為「正義使命-2025」的大規模聯合軍事演習。（圖／翻攝自東部戰區微博）





中國解放軍東部戰區於今（29日）宣布，在台灣周邊海空域展開代號為「正義使命-2025」的大規模聯合軍事演習，演習範圍涵蓋台灣海峽及台島北部、西南、東南與東部海域。國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲受訪指出，中共此舉對兩岸關係極度不智，且背後隱含極不尋常的訊號。

國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲受訪指出，此次演習科目與過往單純的戰備警巡有顯著差異，包含要港要域封控、外線立體懾阻及奪取聯合制權，核心目標在於奪取海空權並阻絕外軍支援，最後的諸軍兵種突擊更象徵著實質占領台灣的演練作業。

中共環台軍演3大不尋常訊號

針對此次演習的詭異之處，蘇紫雲點出3大關鍵，首先，時機點極其倉促，目前已是12月29日，即將進入2026年，但中共宣布是「正義使命-『2025』」發動軍演，顯現其急迫性且演習時間可能僅有兩、三天；其次，演習是兩岸雙城論壇結束隔天就宣布，中共完全無視兩岸建設性互動，翻臉意圖明顯；第三則是不排除與中共內部矛盾有關，在國防部長董軍神隱於官網的敏感時刻，中共可能藉由對外施壓與武力示威，來轉移內部政治壓力。

廣告 廣告

蘇紫雲進一步分析，國際間挺台力道的持續加大，極可能是促使中共採取暴走行動的導火線，其中包括美國《國安戰略報告》強調第一島鏈集體防衛並防範台灣遭占領，以及《2026年國防授權法》對台灣防衛的再保證。此外，日本領袖高市早苗對於「台灣有事」的力挺說法，也引發中共強烈反彈。蘇紫雲認為，中共此次做法是為了對各國支持台灣的立場表達極度不滿，並以此作為對國際社會的武力回應。

最後蘇紫雲強調，中共的武力恫嚇完全無助於台海和平穩定與兩岸發展，這種作法在戰略上相當不智，他呼籲，台灣最關鍵的應對之道在於持續強化自身的防衛能力，因為只有具備足夠的國防嚇阻力才能有效防止戰爭爆發，進而捍衛和平與國家安全，面對中共變本加厲的軍事壓力，台灣應保持警惕並持續精進諸軍兵種的協作，以確保在面對潛在的封控與突擊威脅時，具備足夠的韌性與反擊力量。

更多東森新聞報導

托育量能不足 2歲專班看的到吃不到？ 陳冠安喊「增3倍」

解放軍環台軍演 國防部公布最新監控畫面

前民進黨議員陳科名收賄逾千萬 判刑10年8月定讞

