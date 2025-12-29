雙城論壇後軍演 陸委會指兩手策略 不可對中共心存幻想

針對解放軍對台灣周邊實施針對性軍事演習，陸委會今天(29日)予以嚴正譴責，痛斥此舉不僅嚴重威脅台海穩定現狀，更對區域安全造成重大衝擊，且「雙城論壇」結束的隔天就宣布軍演，這種一邊搞交流、一邊搞威嚇的手法，再度印證台灣人民不可對中共心存幻想。

中國解放軍東部戰區發布「正義使命-2025」軍演，聲稱是對「台獨分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告」。

陸委會嚴正譴責中共軍演，強調此舉不僅嚴重威脅台海穩定現狀，更對區域安全造成重大衝擊，再次突顯中共是台海和平的麻煩製造者，其窮兵黷武的行徑也無法為台灣人民及國際社會所接受。陸委會副主委梁文傑說：『(原音)對於台海安全不負責任的挑釁和破壞，對兩岸關係造成惡劣影響。』

台北市與上海市舉辦的「雙城論壇」28日落幕，台北市長蔣萬安還親赴上海出席。陸委會表示，「雙城論壇」才剛結束，中共隔天就宣布軍演，這顯然是精心設計的兩手策略，一面喊走親走近、一面搞武力威嚇；一面喊「兩岸一家親」、一面又劍指台灣，此事再度印證台灣人民不可對中共心存幻想。