雙城論壇後隨即圍台軍演 蔣萬安：嚴厲斥責！

台北市 / 綜合報導

台北市長蔣萬安才出席雙城論壇，並喊話當大家談論起台灣海峽的時候，所想到的不再是呼嘯與波濤，而是繁榮與和平。解放軍卻突然宣布圍台軍演。對此，蔣萬安予以嚴厲譴責。陸委會則轟兩面手法，不可對中共心存幻想。

雙城論壇後台北市長蔣萬安，市政行程不停歇，只是才在中國公開喊話，大家談論起台灣海峽的時候，所想到的不再是呼嘯與波濤而是繁榮與和平，但回台後，中國29號就宣布圍台軍演，而且還是採取實彈射擊。

台北市長蔣萬安說：「任何造成區域衝突升高的行為，我都予以嚴厲的譴責，為政者也應該要克制，以民爲本。」

出言譴責對岸行動強調對岸應該要克制，至於陸委會也發出聲明，嚴正譴責之外，也指出雙城論壇才剛結束中國就宣布軍演，顯然是精心設計的兩手策略，再度印證台灣人民不可對中心存幻想，只是國民黨黨主席鄭麗文，卻再把矛頭指向，執政黨認為兵凶戰危的原因，在於錯誤的兩岸政策。

國民黨主席鄭麗文說：「在野黨代表的才是真正主流的民意，我們代表的是台灣人民愛好和平，我們代表的是，台灣人民希望能夠對國際社會，做出更重大的貢獻，而不是幫國際社會當砲灰。」

對此立法院民進黨團大動作召開記者會，藉此呼籲國民黨團支持國防預算刻不容緩。立委(民)鍾佳濱說：「還是要再度的呼籲，國民黨的鄭麗文主席，不要只是去上海兜一圈，無視共機共艦，隨著你後腳跟，就來到台灣，對於台灣安全重大的國防預算，軍購預算，特別預算，不要再去阻撓了。」

立委(國)賴士葆說：「這個不管時間點有沒有剛好，中國對台灣的演習，台灣人民其實都不喜歡，他們要思考一下啦。」這個不管時間點有沒有剛好，中國對台灣的演習，台灣人民其實都不喜歡，他們要思考一下啦，解放軍的一場軍演帶來的政治效應，也讓藍綠反應大不同。

