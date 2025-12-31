雙城論壇後馬上軍演…陸委會：兩手策略 國台辦：警告台獨

台北市長蔣萬安赴陸出席雙城論壇結束後，共軍馬上宣布環台軍演「正義使命—二○二五」，陸委會認為這是中共當局精心設計的兩手策略，「一邊搞交流，一邊搞威嚇」，大陸國台辦發言人張晗昨日表示，「賴當局」的言論是混淆是非，並稱共軍行動是對台獨分裂勢力和外部勢力干涉的嚴正警告。

因軍演時機正值雙城論壇結束後，對於媒體關心以及綠營抨擊，張晗說，有關的言論純屬「顛倒黑白，混淆是非」，她批評賴清德當局頑固堅持台獨分裂立場，並稱共軍有關軍事行動是對台獨分裂勢力和外部勢力干涉的嚴正警告，是捍衛國家主權和領土完整的正義和必要之舉。她接著說，雙城論壇已經順利閉幕，取得了一系列的成果，大陸一貫支持包括兩岸城市交流在內的各領域的交流合作。

廣告 廣告

媒體追問展開交流又軍演的意義何在？張晗則僅表示，當前台海形勢緊張動盪的根源在於賴清德當局頑固堅持台獨分裂立場，勾連外部勢力進行謀獨挑釁，並重申上述說法，喊話希望廣大台灣同胞認清賴清德當局台獨分裂路線的極端危險性和危害性，和大陸一起反對台獨分裂和外來干涉。

此外，國民黨主席鄭麗文日前受訪時，計畫今年上半年先訪問大陸再訪美，也期望有「鄭習會」。張晗則表示，大陸願在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，與國民黨加強各層級的交流交往，共同推動兩岸關係和平發展，反對台獨，維護台海和平穩定。

海基會祕書長羅文嘉昨日在臉書發文批評鄭麗文。他指出，中共對台軍事威脅，七十五年來始終都在。國民黨主席與立委卻公開表示，這一切是賴清德總統「連累大家」，並在國會第五度阻撓國防特別預算付委審查。這些言論與作為，「是共產黨已相當成功擄獲國民黨決策高層，把藍洗紅，把原本的反共路線統戰成親共路線」。

【看原文連結】

更多udn報導

科技巨頭領跑！2025全球最賺公司排名 台積擠進前10

寒雨夜見外送員載2幼子送餐 吳宗憲嘆｢與貧窮的距離｣

跨年演出到一半突吃香蕉！荒唐畫面曝 美秀集團回應

化身奶油蛋糕！IU白色禮服秀美胸 性感又不失浪漫