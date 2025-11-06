雙城論壇恐涉政治表態 陸委會：民眾期許做好市政

（中央社記者李雅雯台北6日電）上海－台北城市論壇擬在12月舉行，外界關切台北市長蔣萬安在滬恐被要求政治表態。陸委會表示，雙城論壇目的在城市治理經驗交流，民眾期許做好市政，「相信蔣市長會有他的智慧」。

大陸委員會（陸委會）6日下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

梁文傑表示，先前雙城論壇暫緩，主要原因在於台北市政府認為時間來不及，所以撤回赴滬申請。現在要再赴滬，必須再審查行程；兩份備忘錄（MOU）中央政府先前審查完畢，若沒有差異的話，不用再審查。

梁文傑認為，倘若中國大陸要求蔣萬安在滬做出特別的表態，恐不令人感到意外。

蕭旭岑在正式接任國民黨副主席一職前，赴陸會晤中國大陸國台辦主任宋濤。蕭旭岑彼時表示，「兩岸都是炎黃子孫、同屬中華民族，希望國共兩黨在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，加強兩岸交流合作」。

梁文傑提到，蕭旭岑的發言與國民黨選出新任主席鄭麗文有關，蔣萬安是首都市長，也是國民黨員，恐也必須對於國共新階段做出表態。

他說，相信蔣萬安有智慧，民眾對於市長的期許跟要求是把市政做好，雙城論壇目的是在城市治理部分交換經驗、交換意見，不是去觸及這些重大的政治議題，「我相信蔣市長會有他的智慧」。（編輯：周慧盈）1141106