雙城論壇成箭靶 蔣萬安：對話不對峙

台北市長蔣萬安表示，為政者的責任就是要降低風險控管危機。圖為蔣萬安29日出席台北市1999市民當家熱線成立20周年暨AI創新發布記者會，重申日前在上海雙城論壇的談話指出：「施政的高度，讓城市更進步；施政的溫度，讓人民更偉大。」（鄧博仁攝）

民進黨大酸台北市長蔣萬安才剛從雙城論壇返回，大陸就宣布軍演。蔣萬安29日表示，和中共要對話不要對峙、要和平不要波濤呼嘯，提醒為政者的責任就是要降低風險控管危機。國民黨北市議員詹為元指出，蔣此行維持住對等與尊嚴，不應是努力付出的人被訕笑，煽風點火的人卻成為振振有詞的詆毀者；北市議員王欣儀則狠批，明明是賴總統瘋狂點火，卻怪蔣沒滅火，冤有頭債有主，到底干蔣什麼事。

蔣萬安昨說，任何造成區域衝突升高的行為，都予以嚴厲譴責，他的立場非常堅定且一貫，認為和中共要對話不要對峙、要和平不要波濤呼嘯，為政者應以民為本要克制，過去也曾表達過為政者的責任，就是要降低風險控管危機並守護人民安全。

高雄市長陳其邁指出，環台演習近年已有7次，不僅破壞區域和平與穩定，也破壞亞太地區安全，違反國際規範，他給予最嚴厲譴責。屏東縣長周春米劍指蔣萬安說，推動城市外交是對中國遞出善意，但卻沒有看到中國對台灣的善意，我們必須確保現狀、安全及民主自由。

詹為元說，兩岸本就是透過層層堆疊的交流增加彼此互信，過去前總統馬英九執政時兩岸交流頻繁，彼此互信基礎比較高，民進黨執政時因一意孤行，讓所有交流幾乎中斷，雙城論壇成為兩岸命懸一線唯一溝通管道。

他說，蔣萬安參加雙城論壇，盼透過溝通降低兩岸衝突，增加彼此信賴穩定基礎，但綠營看到環台軍演卻沾沾自喜、拍手叫好大酸蔣萬安，這是把自己的政治利益放在人民安全利益之前，心中只有政治沒有人民；蔣萬安此行維持住對等與尊嚴，不應該是努力付出的人被訕笑，煽風點火的人卻成為振振有詞的詆毀者。

王欣儀則狠批，大家都看清楚，明明是賴清德嗆對岸「實力不到」，刻意激怒對方，才導致衝突升高，綠營卻酸蔣剛從雙城論壇返回，大陸就宣布軍演，這種「做賊喊捉賊」的邏輯，民進黨自己不累，人民都看累了。

她說，兩岸互動不是變魔術，不可能一步登天，靠長時間、耐心善意堆疊，民進黨執政近10年早就證明根本沒能力跟對岸對話。賴總統上任後不但沒修補關係，反而變本加厲、頻頻挑釁，彷彿深怕兩岸不夠亂，蔣到上海是替兩岸保留一線生機，民進黨卻從頭到尾唱衰、阻撓，見不得人好就算了，對岸軍演，竟還把責任全部甩鍋給蔣。