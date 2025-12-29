雙城論壇才結束⋯中共突宣布繞台軍演 吳思瑤：給蔣萬安帶回的伴手禮？

立委吳思瑤。資料照。李政龍攝



中國解放軍東部戰區今日（12/29）突然宣布要在台灣周遭發動軍演，聲稱是對「台獨分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告」。民進黨立委吳思瑤直言，中國給蔣萬安的伴手禮？說過只要共機擾台就不舉辦雙城論壇的蔣萬安，終於踢到一個更大的鐵板，「還要輕信、取悅中國嗎？」

由於台北市長蔣萬安昨（28日）快閃上海參加雙城論壇，昨晚返國。吳思瑤在臉書表示，中國給蔣萬安帶回的伴手禮？蔣萬安前腳剛走，解放軍就宣布要繞台軍演，沒有什麼「雙城好，兩岸好」，波濤與呼嘯，蔣萬安倒是通通帶回來了！

吳思瑤質疑，說過只要共機擾台就不舉辦雙城論壇的蔣萬安，終於踢到一個更大的鐵板，「還要輕信、取悅中國嗎？」

