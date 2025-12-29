雙城論壇才落幕中共即發動軍演...沈伯洋指「這就是現實」：和平非求來的，是要讓對方打不起

台北上海雙城論壇昨才落幕，中國即於今（29日）宣布展開「正義使命-2025」軍演，馬上打臉台北市長蔣萬安日前提倡的「和平與繁榮」一說。民進黨立委沈伯洋也對此發文指出「這就是現實」，中國的劇本中只有進攻，政治人物別幻想能用「姿態」換取和平。他強調，和平不是求來的，是讓對方付不起代價換來的。

蔣萬安昨日快閃雙城論壇，上台致詞時表示，兩岸氛圍如此緊張之下，雙城能夠持續舉辦、能面對面坐下來說話，這本身就是一種「力量」，就像是一顆定心丸，告訴兩岸的民眾、海內外的朋友，「只要願意交流、願意溝通，和平穩定就有可能。」

對此，沈伯洋表示，蔣萬安在雙城論壇一講完，中國解放軍轉頭就是軍演，這就是現實。他指出，在中國的劇本裡，只有「進攻」沒有善意，政治人物別幻想用「姿態」換取和平。



沈伯洋表示，展示軟弱，只會讓中國的進攻CP值更高；妥協，只是在幫中國降低侵略的成本。他直言，中國的侵略意圖從未改變，大家唯一能控制的，是讓他「打不打得起」。



沈伯洋強調，國防每增加一分，民防準備增加一分，敵人的進攻成本就墊高一寸，「和平不是求來的，是讓對方付不起代價換來的。」

(圖片來源：三立新聞網)

