雙城論壇才落幕就軍演 綠委問鄭麗文還要見習嗎

就在台北市長蔣萬安赴陸出席雙城論壇返台後，中共今天（29日）突然宣布舉行環台軍演。民進黨團抨擊足以證明「在中國的劇本裡，只有進攻、沒有善意」；也質問國民黨主席鄭麗文積極想「見習」會有用嗎？（張柏仲報導）

對於中共軍演選擇的時間點，立委沈伯洋質問台北市長蔣萬安：為什麼中共的軍機在他去了雙城論壇之後，又打算繼續干擾台灣？這就是民進黨不斷提醒大家的：對中共來講，台灣的行為、台灣的存在，本身就是一種挑釁，跟你有沒有釋出善意一點關係都沒有。

黨團幹事長鍾佳濱則提到立院外交國防委員會至今仍痴痴等候重要軍購及國防預算，他也對國民黨主席鄭麗文喊話，要求鄭麗文對台灣人民講清楚、說明白：連蔣萬安市長選前的承諾都被呼嚨，中共解放軍意思意思，你前腳剛走、他後腳就軍演，那這樣鄭麗文還要去「見習」嗎？鄭麗文「見習」有用嗎？

至於立委范雲則說，她看到有些評論者稱讚蔣萬安「敢在那裡談民國、講五四」，范雲說他「其實只敢講五四，卻不敢講六四」，那真的就證明他違背了他宣稱的民國的「德先生」。