雙城論壇才落幕就軍演 網酸蔣萬安送錫盤

▲台北市長蔣萬安出席上海雙城論壇，並贈送「雙城共榮·北捷紀念錫盤」。（圖／北市府提供）

[NOWnews今日新聞] 台北市長蔣萬安昨（28）日至上海出席雙城論壇高喊「雙城好、兩岸好」，並送禮「雙城共榮·北捷紀念錫盤」，象徵兩市交流已如捷運路網密不可分且穩定。未料回國後中共解放軍今（29）日宣布進行「正義使命-2025」圍台軍演。有網友笑稱，錫盤意思不就是「習近平是盤子」，「難怪（中國）軍演喔」。

台北、上海雙城論壇主論壇於28日登場，蔣萬安與上海市長龔正會面時，贈送「雙城共榮·北捷紀念錫盤」等禮物。北市府表示，錫是極為穩定的金屬，紀念盤特別選用純錫打造，象徵雙城的友誼「彌久常新」，也取「錫（惜）福、惜情」之意，表達北市府對雙城論壇這份得來不易的情誼，抱持倍加珍惜與守護的態度。

而上海市長龔正則以《玉蘭綻放．堅如磐石》藝術瓷瓶回贈，並介紹，玉蘭象徵高潔與柔美，磐石寓意堅定與永恆，二者相映成趣，寄意兩市人民的情誼潔如玉蘭、堅如磐石。

不過解放軍東部戰區29日宣布即起展開「正義使命-2025」演習，時間點就選在蔣萬安離開上海隔日，也因此引發關注與討論。

有網友在社群平台Threads上驚呼，蔣萬安送中國錫盤「他認真？這是在羞辱對方的國家元首欸」，有不少網友紛紛回應：「意思是錫禁評（習近平）是盤子」、「錫盤意思就是習近平是盤子，非常符合台灣人熱愛諧音梗的特性」、「笑人家是習盤子，人家送他花瓶。今天中國軍演XD」、「只能忍痛把這次軍演推給萬安了」、「中國還回送『辭平』瓷瓶呢」。

針對解放軍圍台演習，蔣萬安29日回應，對任何升高區域衝突的行為嚴厲譴責，呼籲克制、以民為本。

