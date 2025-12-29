雙城論壇才落幕「中突環台軍演」 吳思瑤：給蔣萬安的伴手禮？

民進黨立委吳思瑤稱，沒有所謂「雙城好、兩岸好」。（資料畫面）

2025年雙城論壇才剛落幕，中國解放軍東部戰區今（29日）突然宣布在台灣周遭發動軍演，聲稱是對「台獨分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告」。民進黨立委吳思瑤直言，此次軍演是否為中國給台北市長蔣萬安帶回的伴手禮，蔣萬安前腳剛走，解放軍就宣布要繞台軍演。

台北市長蔣萬安在雙城論壇上表示，誠摯地期盼也懇切地呼籲，在不久的將來，當大家談論到台灣海峽的時候，想到的不再是波濤與呼嘯，而是和平與繁榮，「這是我的期待，也是我一直努力的目標，雙城好、兩岸好」。

然而，雙城論壇剛落幕，中國解放軍東部戰區29日突然宣布在台灣周遭開展代號為「正義使命-2025」的聯合演習。東部戰區新聞發言人施毅強調，軍演旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力，是對「台獨」分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，為捍衛國家主權、「維護國家統一」的正當必要行動。

對此，民進黨立委吳思瑤批評，此次軍演是否為「中國給蔣萬安帶回的伴手禮」，蔣萬安前腳剛走，解放軍就宣布要繞台軍演，沒有什麼「雙城好、兩岸好」，蔣萬安倒是帶回來「波濤與呼嘯」。吳思瑤諷刺，「說過只要共機擾台就不舉辦雙城論壇的蔣萬安，終於踢到一個更大的鐵板，還要輕信、取悅中國嗎？」





