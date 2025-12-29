雙城論壇才落幕 共軍圍台軍演就來！蔣萬安：予以嚴厲譴責

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

中國人民解放軍東部戰區宣布，對台灣周邊展開大規模軍事演習之際，台海安全情勢再度升溫。台北市長蔣萬安昨（28）日於雙城論壇公開場合強調，希望台灣海峽不再有呼嘯與波濤，而是有和平與繁榮，今（29）日上午進一步回應共軍動態，表示「任何造成區域衝突升高的行為，我都予以嚴厲譴責」。

蔣萬安上午受訪時回應表示，「任何造成區域衝突升高的行為，我都予以嚴厲譴責」。（圖／記者鄧宇婷攝）

根據中國官媒央視報導，解放軍東部戰區宣布，自29日起在台灣海峽及台島周邊多個方向實施代號為「正義使命-2025」的軍事演習。東部戰區新聞發言人施毅指出，此次演訓動員陸軍、海軍、空軍及火箭軍等兵力，演練範圍涵蓋台灣海峽、台島北部、西南、東南及以東海域，操演科目包括海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控及外線立體懾阻，並透過艦艇與軍機多向接近台島，檢驗聯合作戰的實戰能力。

此外，共軍亦同步公告，將於30日上午8時至下午6時，在台灣周邊5處公布之海域與空域範圍內進行實彈射擊，相關軍事行動引發外界對區域安全情勢的高度關注。

對此，蔣萬安上午受訪時回應表示，「任何造成區域衝突升高的行為，我都予以嚴厲譴責」。他強調，自己的立場「非常堅定而且一貫，要對話不要對峙，要和平繁榮不要波濤呼嘯」，並指出，為政者應保持克制、以民為本，因為「為政者的責任就是要降低風險、控管危機、守護人民的安全」。

