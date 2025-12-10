雙城論壇拍板 27、28日登場「縮減成2天1夜」

針對雙城論壇舉辦時間，台北市長蔣萬安也數度對外表示，預計舉辦日期為12月下旬，也會依照規定在15天前向中央陸委會提出申請。據了解時間終於正式拍板，將在12月27、28日登場，以往3天2夜的規模也縮減成2天1夜。（本報資料照片）

一年一度的台北上海雙城論壇今年輪到上海方舉辦，礙於兩岸交流降至冰點，原本預計於9月下旬舉辦，也因為合作備忘錄（MOU）遭中央要求修改而延後。台北市長蔣萬安也數度對外表示，預計舉辦日期為12月下旬，也會依照規定在15天前向中央陸委會提出申請。據了解，雙城論壇時間終於正式拍板，將在12月27、28日登場，以往3天2夜的規模也縮減成2天1夜。

據了解，原本北市府屬意的時間是25日蔣萬安率北市府團隊前往上海、26日主論壇登場，27日蔣與市府團隊返台，而25日為行憲紀念日、27日為周六議會皆休會，只需協調26日議會委員會相關會議向後推遲即可。

不過由於這個會期的6個委員會當中，有3個委員會的第一及第二召集人皆為民進黨議員，且本屆雙城論壇皆無任何民進黨議員抽取公費出席資格。知情人士指出，由於擔心綠營議員可能不願意將委員會議程延後，因此決定將舉辦時間排至周末，且從過往的3天2夜縮減成2天1夜，不影響北市議會的開會期程。

