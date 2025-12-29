雙城論壇提「五四運動」媒體稱「公開談民主」...周玉蔻轟蔣萬安不敢提台灣民主典範「騙新聞標題」：跟詐取「蔣」姓一樣不老實

台北市長蔣萬安二度出席上海雙城論壇，提到「五四運動」有「德先生」、「賽先生」，媒體卻稱其「公開談民主」。資深媒體人周玉蔻昨（28）日批評，蔣萬安不敢談真正台灣民主典範，假掰騙新聞報導標題，「跟他們一家詐取『蔣』姓一樣！不老實！大騙子！」

蔣萬安出席雙城論壇，有媒體標題為「蔣萬安提民國談民主」，表示蔣萬安在論壇致詞談及「民國八年的五四運動」，更稱蔣萬安「公開」在對岸強調「民國及民主」。

廣告 廣告

不過，翻開蔣萬安致詞提及民主片段，蔣萬安表示，呼應今年雙城主題「科技改變生活」，民國八年「五四運動」喊出「德先生」、「賽先生」，喚起華人世界追索這兩大議題；談民主、談科學、談市政，從時代來看，賽先生就是科技與ＡＩ；從文化來看，德先生就是「民為邦本，本固邦寧」，市政治理就是要服務、貼近和尊重市民。

對此，周玉蔻昨日在臉書發文表示，蔣萬安去上海，不敢談真正的台灣民主典範，瞎扯五四運動的德先生、賽先生，渾水摸魚！

周玉蔻直言，蔣萬安假掰騙新聞報導標題，「跟他們一家詐取『蔣』姓一樣！不老實！大騙子！」

（圖片來源：周玉蔻臉書、讀者提供）

更多放言報導

蔣萬安赴中出席雙城論壇表面大談「民主」竟是攀扯「五四運動」！上海市長龔正大喊「兩岸同胞血脈相連」、「兩岸一家親」

藍委集體赴中、蔣孝嚴也在場！被問是否知情...蔣萬安僅跳針稱「謝謝」快步迴避說明