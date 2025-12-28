雙城論壇提「兩岸一家親」 龔正喊：兩岸同胞血脈相連、走近走親

台北市長蔣萬安（左）與上海市長龔正（右）會面。 圖：國民黨議員曾獻瑩 / 提供

[Newtalk新聞]

2025台北、上海城市論壇（雙城論壇）今（28日）於上海登場，台北市長蔣萬安、上海市長龔正出席主論壇，龔正致詞時多次強調兩岸「同胞」，並提「兩岸一家親」，他表示，兩岸同胞血脈相連、命運與共，常來常往、走近走親，是兩岸同胞的共同願望，將以最大誠意歡迎台灣同胞多來走走看看，更多的了解大陸、認識上海，實地感受「兩岸一家親」的親情與溫情。

龔正指出，很高興與各位新老朋友相聚浦江之畔，共同出席2025上海、台北城市論壇。在此，他代表上海市人民政府，向蔣萬安市長和出席論壇的各位嘉賓表示熱烈歡迎，向本次雙城論壇的舉辦，表示誠摯的祝賀，向一直以來關心支持上海發展的台灣同胞和各界朋友表示衷心的感謝。

廣告 廣告

龔正說，雙城論壇是上海與台北攜手合作的重要平台，見證了兩座城市跨越海峽、歷經風雨的深厚情誼。15年來，兩市累計簽署了47項交流合作備忘錄，在科技、教育、文化、衛生、市政、交通等領域，真誠交流、務實合作，成效顯著。兩市政府在城市治理和民生保障上，不斷推出惠民新舉措，為兩市市民提供了更多生活便利與發展機遇。

龔正表示，今年以來，兩市交流合作再添新成果，台企首次組團參加2025世界人工智能大會、海峽兩岸青年會、雙城盃圍棋賽等系列活動，受到兩市市民的熱情關注和積極參與，譜寫精彩動人的雙城故事。

龔正提到，今年的雙城論壇以「科技改變生活」為主題，承載著兩座城市對共同發展的追求、兩岸同胞對美好生活的期盼。當前，新一輪科技革命和產業變革方興未艾，人工智能的浪潮已撲面而來，上海正在深化建設國際科技創新中心，積極打造具有全球競爭力的人工智能技術和產業創新高地；台北擁有豐富的創新資源，蓬勃的科技產業，正加快建設全球領先的AI智慧城市，科技改變生活，引領未來。

龔正說，希望兩市加強優勢互補、經驗互鑑，攜手提升兩市數字能力，賦能城市高質量發展，科技向善、惠澤民生，是我們的共同認識和責任。今天，我們將聚焦軌道交通、科技醫療、健康樂齡等議題，共享AI在城市治理中的經驗與智慧，還將簽署交流合作備忘錄，我們期待通過今天的深入交流，推動兩市政府在科技賦能、城市治理、公共安全、社會民生等方面共享共贏，為兩市繁榮發展注入新的動力，為兩岸同胞帶來實實在在的獲得感、幸福感、安全感。

龔正強調，兩岸同胞血脈相連、命運與共。常來常往、走近走親，是兩岸同胞的共同願望。我們將以最大的誠意，歡迎台灣同胞多來走走看看，更多的了解大陸、認識上海，實地感受「兩岸一家親」的親情與溫情。

龔正指出，我們將以最優的環境、最好的服務，為廣大台胞、台企創造更多發展機遇，為眾多台灣青年提供廣闊舞台。我們相信，新時代是中華民族大發展、大作為的時代，也是兩岸同胞大發展、大作為的時代。只要我們和衷共濟、共同奮鬥，就一定能夠共創中華民族偉大復興的美好未來。最後，預祝本次雙城論壇取得圓滿成功。祝蔣萬安市長和台北市的各位朋友，身體健康、工作順利、生活愉快，謝謝大家。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

藍禮讓新竹市掀異音 國民黨重申現任優先、黨內公平公開機制2原則

宜蘭外海昨規模7.0地震！蔣萬安：北市39件災情 大多處理完畢