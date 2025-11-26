雙城論壇擬於12月下旬舉行 國台辦：兩市一直溝通

（中央社記者呂佳蓉北京26日電）台北—上海雙城論壇擬於12月下旬舉行。中國大陸國台辦今天表示，上海與台北一直進行溝通，大陸一貫支持包括兩岸城市交流在內各領域交流合作，希望通過多走動多交流，不斷增加兩岸民眾利益福祉，增進兩岸民眾心平氣和。

雙城論壇擬於12月下旬在上海舉行，對於雙城論壇籌備情況，國台辦發言人彭慶恩做上述回應。

有媒體報導，上海市台辦副主任李驍東日前申請來台未獲准，已被陸委會駁回。台灣官員強調，中共對台祭出懲獨22條，並對台灣人進行跨境鎮壓，中方毫無善意，甚至充滿敵意，中國各省市台辦主任、副主任，台灣都不會准許他們入境，除非特殊例外。

對此，彭慶恩回應，「民進黨當局」將此與其阻礙兩岸交流錯誤政策扯在一起，目的是為破壞兩岸關係找藉口。

2024年雙城論壇，兩市簽訂備忘錄，台北擬以黑腳企鵝交換上海動物園小貓熊，通過動物交流建立長期合作關係。有媒體詢問對於這一動物交流有何評論？彭慶恩說，只要上海與台北達成共識，就樂觀其成。

原訂於今年9月舉行的雙城論壇延期，當時台北市政府突然以「辦得早不如辦得好」為由宣布延至年底舉辦。陸委會副主委兼發言人梁文傑在當時則回應，很意外北市府突然暫時停止舉辦，並指移民署本來要發證，讓全團都可以出發。（編輯：陳鎧妤）1141126