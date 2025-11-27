雙城論壇擬12月下旬在上海舉行 陸委會：希望北市府快提出申請
[Newtalk新聞] 2025台北和上海雙城論壇擬12月下旬在上海舉行。陸委會副主委暨發言人梁文傑今（27）日下午在例行記者會表示，台北市政府赴上海人員的行程，希望台北市政府趕快提出申請，陸委會將儘速審查、回覆。
梁文傑表示，希望北市府趕快敲定雙城論壇的時間，因為已經延宕過一次了。目前陸委會只收到北市府送出的職業技能培訓MOU，與當初中央給北市府的意見差異不大。若沒有調整的必要，將會同勞動部儘速回覆北市府備忘錄的簽署。
但關於北市府人員赴上海行程的部份，陸委會也希望北市府盡快提出申請。
