雙城論壇擬12月底舉行 陸國台辦稱「一貫支持」：2市保持溝通

台北市長蔣萬安1日表示，臺北上海城市論壇（雙城論壇）大概確定12月底在上海舉行。對此，大陸國台辦今（3）日稱，兩市一直就此保持溝通，一貫支持雙城論壇的舉辦。

大陸國台辦發言人張晗。（圖／翻攝《央視新聞》）

根據《中央社》報導，今年雙城論壇輪到上海方舉辦，媒體早前曾報導蔣萬安將於9月25日率團出訪上海3天。不過，北市府在9月22日突宣布，評估相關事務性與技術性審查及協調進度後，認為仍需更周延的準備，經完整考量，雙方決定不在9月辦理雙城論壇。

蔣萬安本月1日出席台北市議會市政總質詢前接受媒體聯訪時稱，市府現在大概確定雙城論壇就在12月底，但是很多行政細節還在跟上海方協調，所以一旦有確定與結論後，會跟大家報告。

廣告 廣告

大陸國台辦發言人張晗今日在例行記者會上被問及相關問題時做出回應。她表示，上海市與臺北市就舉辦上海臺北城市論壇，一直保持著溝通。張晗也強調，中國大陸支持舉辦雙城論壇的態度是一貫的，希望兩岸民眾常走動，多交流，推動兩岸關係和平發展，增進兩岸民眾親情福祉。

延伸閱讀

賴清德「愛國者治台」論 吳宗憲開嗆：笨蛋！問題在經濟

賴總統稱教召納入無人機訓練 栗正傑怒嗆：5天你學給我看！

賴清德示警「愛國者治台」 遭嗆「現在是害台者治台」