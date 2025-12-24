雙城論壇改當天來回 蔣萬安：雙城好、兩岸好

（中央社記者陳昱婷台北24日電）台北市長蔣萬安因19日發生隨機攻擊事件決定縮短雙城論壇行程，他今天表示，「雙城好、兩岸好」，希望維持15年的雙城論壇繼續舉辦下去，進行2座城市間的市政交流。

27歲男子張文19日在捷運台北車站及誠品生活南西店周遭丟擲煙霧彈、持刀傷人，造成包含自身在內4人死亡。台北市政府昨天表示，蔣萬安原訂27、28日出訪中國上海，將改為只出席28日上午的（台北上海）雙城論壇主論壇。

蔣萬安今天上午出席台北市議會第14屆議員就職3週年活動前被媒體堵訪表示，由於19日發生隨機攻擊事件，他必須確保接下來台北市各項大型活動的維安都能部署到位，所以為期2天的雙城論壇活動，他只出席28日上午主論壇。

蔣萬安說，雙城論壇維持了15年，持續進行2座城市間的市政交流，希望繼續維持下去，「雙城好、兩岸好」。

台北市副市長林奕華表示，此次因為台北市發生憾事，有市長坐鎮變得非常重要，上海方也了解且理解蔣萬安選擇縮短行程來兼顧兩事。

此外，蔣萬安在19日事件後指示警察局及捷運公司，在捷運站針對無差別攻擊事件進行高強度演練。蔣萬安今天表示，演練將在26日舉行，並持續與中央保持密切討論，屆時不只要求警察局及北捷參與，消防局、衛生局及演練場域的商家也會納入參與。（編輯：李錫璋）1141224