雙城論壇放行了？梁文傑：蔣萬安帶隊去上海看來沒問題

台北上海雙城論壇目前預計於12月下旬舉行。陸委會副主委梁文傑今受訪表示，台北市長蔣萬安要帶隊去上海，那他們都是站在協助的角度。梁文傑認為現在台北市府雖然還要再申請一次，但看來都沒有什麼問題。

梁文傑今受訪表示，台北市長蔣萬安要帶隊去上海，那他們都是站在協助的角度。（圖/中天新聞）

梁文傑今天（26日）上午出席立院財政委員會聯席會審議「114年度中央政府總預算追加預算」，他於會前受訪時被問到雙城論壇的相關進度時，是否是會支持兩岸的交流，梁文傑表示，上次他們已經核准台北市的申請案，但是後來北市府撤案了，所以現在可能還要再申請一次，但是看來沒有什麼問題，蔣萬安要帶隊去上海，他們都是站在協助的角度。

台北市長蔣萬安12月底將率隊前往上海。（圖/資料照）

媒體再追問，對於上次臨時喊停，卡在雙方欲簽署涉及涉及河岸治理及職業技能培訓的合作備忘錄，爭議是否已解決？梁文傑回應，已經把中央政府的意見給台北市政府了，台北市政府會去和上海方面做協商，如果沒有什麼變化的話，基本上就沒問題。

最後被問到台北市上次說是壓線來給許可證，這次會比較再提早給一些嗎，梁文傑僅回「那要問台北市政府，我們希望他早點給」。

