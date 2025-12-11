雙城論壇敲定月底訪上海兩日！外界疑受政治影響時間被縮成兩天一夜...梁文傑直言「沒人規定開幾天」：應是北市府的市政考慮

原定於9月舉行的台北上海雙城論壇，因故大為延遲，對此台北市政府今（11日）宣布，市府訪團將於本月27日至28日出席在上海舉行雙城論壇；針對以往雙城論壇訪問行程通常為三天兩夜，外界傳言恐與中方政治因素有關。陸委會今召開例行記者會，副主委兼發言人梁文傑回應，時間被壓縮應為北市府的市政考慮，與議會會期可能也有關，這方面沒有特別評論。他也說，沒人規定論壇要開幾天，考慮到選民期待和市政壓力，相信蔣市長不會考慮什麼政治氛圍。

有媒體問及，陸委會已審議通過此次雙城論壇，不過蔣萬安表示確切日期還要做最後確認，中方也未把話說死，請問陸委會這邊確認時間為27日到28日嗎？另外，此次行程改為兩天一夜，有說法是因上海方一直沒明確的回應，導致時間被壓縮；也有說法指跟蔣萬安是否要做政治表態有關，請教陸委會看法。



梁文傑回應，陸委會收到的申請案日期確實就是27日到28日，至於時間壓縮，應為北市府在市政上的考慮，跟台北市議會的會期可能也有關，這方面沒有特別評論。



梁文傑再次強調，所謂雙城論壇就是聚焦於市政交流、議題，如果原來申請的行程臨時要改變的話，還是要事先告訴陸委會；他們也會列出兩岸條例當中的相關規定，比如不可未經中央政府同意的情況下簽署協議等，對此北市府也非常清楚，所以這部份就不多做說明。



關於行程壓縮成兩天是否受到政治氛圍的影響，梁文傑說，沒有人規定雙城論壇要開幾天，如果蔣市長願意，也可以像馬英九前總統去10天或以上天數，但相信蔣市長也不會這樣做，因為市長工作每天都非常繁忙，要考慮選民的期待和市政壓力，他應該不是去考慮甚麼政治氛圍。

