雙城論壇敲定27、28日舉行 北市府︰依規定辦理 陸委會：申請案審查完畢

國民黨台北市議員曾獻瑩今天說，今年台北上海城市論壇（雙城論壇）將於27、28日舉行。台北市政府表示，相關作業已進入最後行政確認階段，一切都依相關規定辦理。陸委會指出，收到申請案後已審查完畢，提醒台北市政府聚焦市政交流。

2025台北上海城市論壇輪到上海方舉辦，台北市政府原先向中央申請9月25日由蔣萬安率團赴上海、隔天參與雙城論壇，市府卻在9月22日宣布，以「辦得早不如辦得好」為重，決定此次雙城論壇不在9月舉行。



曾獻瑩今天發布新聞稿指出，今年雙城論壇已敲定在27日與28日舉行，顯示市府推動交流的作業正穩健進行，但安排在周末且僅兩天一夜，時程被迫大幅限縮，可能影響參訪品質與成果，反映是政治干擾的結果，相當可惜。



北市府表示，今年度的雙城論壇已進入最後行政確認階段，一切都依相關規定辦理，待確認後再向大家說明具體安排。



大陸委員會今天表示，收到申請案後已審查完畢，提醒台北市政府聚焦市政交流，倘若有變更行程應於事前申報。



陸委會副主委兼發言人梁文傑日前於例行記者會上表示，台北市政府先前申請赴陸參加雙城論壇，由於後來撤案，若是規畫再前往，必須再提出一次申請，「我想這個不會有什麼問題的」。