即時中心／黃于庭、謝宛錚報導

台北上海雙城論壇原定今（2025）年9月25日於上海登場，不過北市府卻突然喊卡，引發外界議論；日前北市副市長林奕華證實，舉辦時間敲定12月下旬，定案後將公布具體日期。對此，陸委會副主委兼發言人梁文傑今（26）日強調，「我們都是站在協助的角度」。

北市府日前因MOU等多項因素宣布雙城論壇延期，並指出需經過反覆溝通，因此以「辦得早不如辦得好」為重，經過周全評估及充分溝通，決定不在9月舉行。林奕華昨（25）日表示，目前訂於12月下旬舉行，且雙城論壇行之多年，中央也很支持，已著手進行MOU、行程確認。

廣告 廣告

快新聞／雙城論壇日期敲定！蔣萬安「這時」率團前往上海 梁文傑回應了

台北市長蔣萬安。（圖／民視新聞資料照）

對此，梁文傑表示，上次陸委會已經核准台北市申請案，但是後來他們撤案，所以現在可能還要再申請一次，從他的角度來看「沒有什麼問題」，市長蔣萬安要帶隊去上海，陸委會都是站在協助的角度。

此外，梁文傑指出，陸委會也把中央政府意見傳達給台北市政府，市府會和上海方面做協商，「如果沒什麼變化的話，基本上就沒問題」。至於北市府上次壓線提交許可證，這次會比較早給嗎？他則回應說「那你要問台北市政府」，陸委會希望對方早點給。

原文出處：快新聞／雙城論壇日期敲定！蔣萬安「這時」率團前往上海 梁文傑回應了

更多民視新聞報導

台超正議員挺日水產 「甜笑同框他」萌翻日網！

南市府怒了！烏樹林火警竟遭扯「故意放火」陰謀論 7點聲明曝光

黃國昌喊「柯老大」！詹凌瑀酸：柯文哲是蹲苦牢的「精神領袖」

