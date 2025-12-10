雙城論壇日期確定了！行程縮成2天1夜 蔣萬安27日赴上海交流

今年度的台北上海雙城論壇一波三折，如今時間終於確定，台北市政府今（10）日向陸委會提出申請，雙城論壇將在12月27和28日舉行，台北市長蔣萬安將赴上海出席。對此，即將同行的國民黨台北市議員曾獻瑩直言，這樣的安排是政治干擾的結果。

台北市長蔣萬安將於27日前往上海參加雙城論壇，為期2天1夜。（圖／中天新聞）

一年一度的雙城論壇，今年輪到上海舉行，原定是要在9月下旬舉辦，結果合作備忘錄（MOU）遭中央要求修改而延後。據了解，北市府原先屬意時間是蔣萬安在25日率團隊前往上海、26日主論壇登場，27日返台。由於25日是行憲紀念日、27日是週六，這兩天議會均休會，所以只須協調26日議會委員會相關會議向後推遲即可。

台北市議員曾獻瑩。（圖／報系資料照）

即將同行的台北市議員曾獻瑩則透露，近5年的雙城論壇有3次是落在12月，今年更是壓線在年底，而且還壓縮至週六和週日舉行。由於週末並非一般公務單位的運作時間，許多機關都正逢休假，無法呈現日常工作樣貌，意味著能參訪的項目勢必大受限，可觀察的城市治理成果也可能大幅縮減。

陸委會。（圖／報系資料照）

曾獻瑩還提到，出訪日期若安排在上班日，現正值議會開議期間，市長和局處首長若無法到場開會，容易又被在野黨攻擊並質疑看重上海過於台北市政，儘管交流安排在週六、日，效果恐怕會大打折扣，但為了努力讓象徵兩岸交流的雙城論壇不能中斷，在進退兩難和政治干擾的多重因素下，只能協調出這樣的時間，這點十分可惜。

曾獻瑩強調，雙城論壇可深化成是階級的務實交流，有助促進共同進步，以及降低區域緊張。但若是每年都因政治壓力，造成時程和行程被壓縮，不利於建立穩定的合作架構。曾獻瑩也期盼，未來可以制度化和常態化的方式推動論壇，讓雙方可以在更適切的時間和更充分的方式進行交流。

有媒體問到，據掌握，雙城論壇將於12月27、28日舉辦，陸委會是否已收到台北市政府之申請案？審查上會否有特別要求？對此，陸委會回應，本會收到申請案後已審查完畢，僅提醒北市府聚焦市政交流，倘有變更行程應於事前申報。

