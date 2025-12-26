雙城論壇明登場 蔣萬安僅出席主論壇

公視新聞記者黃姵涵報導，「2025台北上海雙城論壇，媒體先遣團已經抵達上海，由副市長林奕華率領的主團，預計明天中午抵達。」

2025台北上海雙城論壇一波三折，原訂9月舉行但因為MOU內容等因素而延期到12月，行程也縮短為2天1夜。因應1219北車、中山商圈隨機傷人事件，蔣萬安最後決定快閃上海半天就返台，其餘主團參訪行程則由副市長林奕華帶隊參加。

旅客排隊進站，旅客進站通過X光機、金屬探測器檢查，上海地鐵安全檢查，處處可見鐵柵欄。

民眾黨議員也指出，上海2014年跨年夜曾經發生踩踏事件導致嚴重傷亡，蔣市府應趁雙城論壇來交流，且上海是上千萬人的城市，應能給北市一些公安、犯罪、監視器等處理借鏡。不過，共機艦持續擾台，國防部26日公布偵獲2空飄氣球直穿台灣高空。

民進黨台北市議員林延鳳指出，「中國選在這個時候還派出共機以及空飄氣球擾台，顯見就是惡意的作為，蔣萬安日前聲稱越緊張越要交流，來釋出善意，就形同破功。」

國民黨台北市議員柳采葳認為，「其實時間不是最關鍵的重點，重點在於交流是否內容紮實，互動是否有意義，在艱困的交流氛圍底下，雙城論壇更具意義。」

陸委會副主委梁文傑則喊話蔣萬安，台灣人民很反感共機擾台，如果到上海能表達台灣立場，一定會受到台灣人民的歡迎。

未來兩天主團的預計參訪行程包括大型演唱會場地梅賽德斯奔馳文化中心、中山醫院，針對智慧醫療進行交流，也將參訪上海動物園探視小貓熊，並與台商座談。

