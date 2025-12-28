雙城論壇是兩岸「定心丸」！ 蔣萬安：願交流溝通和平穩定就有可能

台北市長蔣萬安二次會見上海市長龔正，形容雙城論壇就是兩岸定心丸。

台北市長蔣萬安今天（28日）前往上海參加雙城論壇，二次會見上海市長龔正，蔣萬安表示，兩岸氛圍如此緊張，雙城論壇持續舉辦，就像是一顆「定心丸」，只要願意交流溝通，和平穩定就有可能。

蔣萬安分享這次來上海的感覺就是快，從台北起飛到降落，相當於從台北坐高鐵到高雄。給他一個很深的啟示，只要有心、願意交流，雙城的距離可以很近，兩岸的距離也一定不會遠，大家常說念念不忘，必有迴響。今年雙城論壇雖然有點晚，但就像老朋友見面，只要心意在，雖然晚但都會水到渠成。

蔣萬安說，兩岸氛圍如此緊張之下，雙城能夠持續舉辦，能夠面對面坐下來說話，這本身就是一種力量，就像是一顆定心丸，告訴兩岸的民眾、海內外的朋友：只要願意交流、願意溝通，和平穩定就有可能。蔣萬安強調，面對面這樣的交流，是任何東西都沒辦法取代的。越困難，越需要溝通，我們一起努力，為台北、上海兩座城市，也為兩岸的和平穩定一起走出一條穩健的道路。只要雙城好，兩岸一定好。

關於市政交流，蔣萬安指出，今年，雙方針對水治理還有職業培訓簽訂新的合作備忘錄，這就是「市政」最美的地方：兩座城市的市民，藉由對方的經驗，生活得更好。另外，台北的小朋友都在問：小貓熊什麼時候可以來？他要特別感謝上海團隊大力的幫忙，這不只是動物園的事，這是兩座城市可愛且親切的牽掛。