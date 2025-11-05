雙城論壇最新進度？ 林奕華：會盡早讓中央確認MOU內容

台北市副市長林奕華5日表示，2個合作備忘錄（MOU）確定時間較晚，其中水治理沒有問題，目前有關技職教育交流的部分，會盡早讓中央做相關確認。台北市長蔣萬安再次強調，不辦不在選項內，一定全力讓論壇成行。（邱芊攝）

今年台北、上海雙城論壇原規畫9月25日、26日在上海舉行，但台北市政府突然宣布延期。台北市副市長林奕華5日表示，2個合作備忘錄（MOU）確定時間較晚，其中水治理沒有問題，目前有關技職教育交流的部分，會盡早讓中央做相關確認。台北市長蔣萬安再次強調，不辦不在選項內，一定全力讓論壇成行。

蔣萬安今上午進入議會專案報告，台北市議員鍾沛君表示，從民國99年開始不管中央是誰執政，每年都能夠順利舉辦雙城論壇，基本上海跟台北也已經準備好論壇討論的議題，但是22日就宣布延期了，市府報告用字是推遲，字面上不是直接取消，報告也寫會在適當的時機對外說明，今天是11月5日，今年剩下57天，市府有幾成的信心可以成行。

蔣萬安表示，三方會持續溝通，個人還是希望能夠順利舉辦且成行，因為今年輪到台北去上海，這個是很難得的城市交流機會，尤其這是目前兩岸間僅存的官方正式溝通管道。

鍾沛君問，市府底線在哪裡，最後有沒有可能真的在各方原因下取消了，因為中間可能會有除了台北上海外，很多中央的不可考因素。蔣再次強調不會，論壇會有3天或2天。

林奕華則說，現在都還在磋商，事實上雙城本來就會談定不只1個時間，因為都要做相對的準備，時間都是最後敲定，那這次在MOU的部分中央有些指導，所在調整後再跟上海、中央確定。

鍾沛君指出，現在「水治理」和「職業技能培訓」MOU，其中水治理沒有問題了，那最新的進度應該是勞動部的職業技能培訓，10月18有要求北市府要改，什麼時候市府可以整理好送回去。

林奕華表示，在MOU的部分我們很清楚知道地方的權限在哪，按照內政部規定，只要名稱跟內容修正超過一半以上，按照程序上必須要重送中央核定，事實上核發是沒有問題，就2個MOU確定時間比較晚，水治理沒有問題，也是在9月24號才收到正式書面回文，職業技能培訓會盡快確認，盡早讓中央做相關確定。

蔣萬安再次強調，不辦不在選項內，一定全力讓論壇成行。

