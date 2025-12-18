雙城論壇會面宋濤？ 蔣萬安：仍在最後行程確認

被問雙城論壇是否與宋濤會面，蔣萬安（圖）僅表示仍在確認最後行程。（資料畫面）

台北上海雙城論壇將於12月27日至28日登場，台北市長蔣萬安今（18日）被問及是否會與中國國台辦主任宋濤會面時，未正面回應，僅表示目前仍在確認最後行程。

台北上海雙城論壇將於27至28日在上海舉行，蔣萬安將率團出席，今年論壇將聚焦科技，對於媒體關心他此行是否會與宋濤會面，蔣萬安今日出席電競嘉年華活動時表示，目前仍在確認最後行程。

國台辦發言人朱鳳蓮昨日在國台辦例行記者會時也僅透露，兩市將簽署有關交流合作備忘錄，進一步深化上海與台北各領域的交流及合作，未正面回應宋濤是否與蔣萬安首次會面。

